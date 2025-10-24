Konyaspor Başkanı Atiker'den Recep Uçar ve Deniz Ertaş açıklaması

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Beşiktaş maçında tribünlerin teknik direktör Recep Uçar’ı istifaya çağırması ve kaleci Deniz Ertaş’ın ıslıklanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Konyaspor internet sitesinden yapılan açıklamada başkan Atiker şu sözlere yer verdi: “Kıymetli Konyaspor camiasına, değerli taraftarlarımıza ve kamuoyuna; Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, Konyaspor Kulübü olarak her zaman şeffaflık, dürüstlük ve sorumluluk ilkeleriyle hareket ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, içinde bulunduğumuz zorlukları gizlemeden, her adımda Konyaspor’un menfaatlerini ön planda tuttuk. Ancak son günlerde gerek tribünlerde gerekse sosyal medyada yaşanan bazı olaylar, camiamızın birlik ve beraberliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bazı taraftarlarımızın teknik direktörümüz Recep Uçar’a yönelik istifa çağrıları, kalecimiz Deniz Ertaş’a yönelik ıslıklar ve oyuncularımıza, teknik heyetimize hatta futbolcularımıza kadar uzanan hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları camiamızı derinden üzmüştür. Eleştiri her zaman değerlidir; ancak hakaret, aşağılama ve saygısızlık kabul edilemez. Unutulmamalıdır ki, Konyaspor hepimizin ve şehrimizin takımıdır ve sahada mücadele eden her futbolcumuz, bu formayı terletmek için elinden geleni yapmaktadır. Teknik direktörümüz Recep Uçar, göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün geleceği için büyük bir özveriyle çalışmakta, Hocamızın sistemine, oyun anlayışına ve takımımıza olan inancına güvenimiz tamdır. Yönetim kurulu olarak, mevcut şartlar altında istikrarın korunmasının Konyaspor’un menfaatine olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, Recep Uçar ve ekibiyle yolumuza devam etme kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bugün Konyaspor’un en çok ihtiyaç duyduğu şey sükûnet, destek ve birlikteliktir. Taraftarımızın gücü, bu kulübün en büyük gücüdür. Bu güç, doğru şekilde yönlendirildiğinde Konyaspor’u yeniden başarıya taşıyacaktır. Lütfen eleştirilerinizi yapıcı şekilde dile getirin, takımımıza ve hocamıza destek olun. Tribünlerde, sahada ve sosyal medyada sergilenecek olgun ve birleşik duruş, Konyaspor’un büyüklüğünü bir kez daha gösterecektir. Bizler yönetim olarak, kulübümüzü teslim aldığımız şartların zorluklarına rağmen mücadeleden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Konyaspor için çalışmaya, üretmeye ve şehrimizin adını en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.” (DHA)

