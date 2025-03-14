Konyaspor - Beşiktaş maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 28. hafta fikstürü

Süper Lig'de puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, ligin dişli takımlarından biri olan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Peki Beşiktaş Konyaspor maçı hangi gün, ne zaman ve saat kaçta? Beşiktaş lig maçı ve diğer tüm maçlara dair tarih bilgileri şöyle:

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Beşiktaş Trenyol Süper Lig 28. Hafta maçı 15 Mart 2025 Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak.

SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Süper Lig'de tüm maçların takvimi ise şöyle:

SÜPER LİG CUMA GÜNÜ MAÇLARI

14.03.2025 20:30 Galatasaray A.Ş. - Onvo Antalyaspor

SÜPER LİG CUMARTESİ GÜNÜ MAÇLARI

15.03.2025 13:30 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Bellona Kayserispor

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Bellona Kayserispor 15.03.2025 16:00 Kasımpaşa A.Ş. - Corendon Alanyaspor

Kasımpaşa A.Ş. - Corendon Alanyaspor 15.03.2025 20:30 RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - Trabzonspor A.Ş.

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - Trabzonspor A.Ş. 15.03.2025 20:30 Tümosan Konyaspor - Beşiktaş A.Ş.

SÜPER LİG PAZAR GÜNÜ MAÇLARI

16.03.2025 13:30 Çaykur Rizespor A.Ş. - Sipay Bodrum FK

Çaykur Rizespor A.Ş. - Sipay Bodrum FK 16.03.2025 16:00 Atakaş Hatayspor - Net Global Sivasspor

Atakaş Hatayspor - Net Global Sivasspor 16.03.2025 16:00 Göztepe A.Ş. - İkas EyüpSpor

Göztepe A.Ş. - İkas EyüpSpor 16.03.2025 20:30 Fenerbahçe A.Ş. - Reeder Samsunspor

Haftayı bay geçen takım: Adana Demirspor A.Ş.