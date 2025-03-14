Konyaspor - Beşiktaş maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 28. hafta fikstürü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu hafta hangi takımla oynuyor? Beşiktaş'ın maçı ne zaman, hangi gün? Beşiktaş'ın lig maçı ve süper lig fikstürü haberimizde.
Süper Lig'de puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, ligin dişli takımlarından biri olan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Peki Beşiktaş Konyaspor maçı hangi gün, ne zaman ve saat kaçta? Beşiktaş lig maçı ve diğer tüm maçlara dair tarih bilgileri şöyle:
BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor - Beşiktaş Trenyol Süper Lig 28. Hafta maçı 15 Mart 2025 Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak.
SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Süper Lig'de tüm maçların takvimi ise şöyle:
SÜPER LİG CUMA GÜNÜ MAÇLARI
- 14.03.2025 20:30 Galatasaray A.Ş. - Onvo Antalyaspor
SÜPER LİG CUMARTESİ GÜNÜ MAÇLARI
- 15.03.2025 13:30 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Bellona Kayserispor
- 15.03.2025 16:00 Kasımpaşa A.Ş. - Corendon Alanyaspor
- 15.03.2025 20:30 RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - Trabzonspor A.Ş.
- 15.03.2025 20:30 Tümosan Konyaspor - Beşiktaş A.Ş.
SÜPER LİG PAZAR GÜNÜ MAÇLARI
- 16.03.2025 13:30 Çaykur Rizespor A.Ş. - Sipay Bodrum FK
- 16.03.2025 16:00 Atakaş Hatayspor - Net Global Sivasspor
- 16.03.2025 16:00 Göztepe A.Ş. - İkas EyüpSpor
- 16.03.2025 20:30 Fenerbahçe A.Ş. - Reeder Samsunspor
Haftayı bay geçen takım: Adana Demirspor A.Ş.