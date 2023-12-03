Konyaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçının hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayıp 5’e 2 ve pas çalışması ile devam eden antrenman, 5’e 5 oyun ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.