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Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın deplasmanda karışılacakları Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 14.12.2024 11:40
  • Giriş: 14.12.2024 11:40
  • Güncelleme: 14.12.2024 11:40
Kaynak: İHA
Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörleri yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve dinamik ısınma ile başlarken çabukluk çalışması ile devam etti. Futbolcular, taktik çalışma ile idmanı sonlandırdı.

Yeşil-beyazlılar, bugün özel uçakla Rize’ye hareket edecek.

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