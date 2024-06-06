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Konyaspor, Cicaldau ile yollarını ayırdığını duyurdu

Konyaspor, orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Ajans Haberleri
  • 06.06.2024 13:28
  • Giriş: 06.06.2024 13:28
  • Güncelleme: 06.06.2024 13:29
Kaynak: İHA
Konyaspor, Cicaldau ile yollarını ayırdığını duyurdu

Konyaspor’a 2023-2024 sezonunda transfer olan 26 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau’nun, yeşil-beyazlılarla olan sezon sözleşmesi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze, Süper Lig 2023-24 sezonu öncesi geçici transfer olan ve yeşil-beyaz formamızı terleten Alexandru Cicaldau’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. 

Alexandru Cicaldau, yeşil-beyazlı forma ile çıktığı 32 maçta 1 gole katkı verdi.

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