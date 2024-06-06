Konyaspor, Cicaldau ile yollarını ayırdığını duyurdu

Konyaspor, orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konyaspor’a 2023-2024 sezonunda transfer olan 26 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau’nun, yeşil-beyazlılarla olan sezon sözleşmesi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze, Süper Lig 2023-24 sezonu öncesi geçici transfer olan ve yeşil-beyaz formamızı terleten Alexandru Cicaldau’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Alexandru Cicaldau, yeşil-beyazlı forma ile çıktığı 32 maçta 1 gole katkı verdi.