Konyaspor'da ikinci İlhan Palut dönemi

Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından göreve yeniden İlhan Palut’u getirmeye hazırlanıyor.

Yeşil-beyazlı kulüp, İlhan Palut ile görüşme yapılacağını ve 49 yaşındaki teknik adamın Konya’ya davet edildiğini duyurdu.

Konyaspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KONYA'NIN AÇIKLAMASI

“Kulübümüz Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Sayın İlhan Palut’u Konya’ya davet etmiştir.

Sayın Palut’un, bu gece (Perşembe) ya da yarın (Cuma) sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir.”