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Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 06.08.2024 16:13
  • Giriş: 06.08.2024 16:13
  • Güncelleme: 06.08.2024 16:13
Kaynak: AA
Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından gruplara ayrılan futbolcular, saha içerisine kurulan istasyonlarda kuvvet çalışması yaptı.

Yeşil-beyazlıların, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarını sürdüreceği belirtildi.

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