Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.
Ardından gruplara ayrılan futbolcular, saha içerisine kurulan istasyonlarda kuvvet çalışması yaptı.
Yeşil-beyazlıların, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarını sürdüreceği belirtildi.