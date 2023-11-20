Konyaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

Konyaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 27 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, aynı otelde konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için genel kurulun bir hafta sonra aynı yer ve aynı saatte olmak üzere ertelendiğini belirtti.