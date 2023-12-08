Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık Pazartesi günü konuk edecekleri EMS Yapı Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

Keleş, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Sivasspor maçının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

İyi bir gidişatı bu maçla taçlandırmak istediklerini aktaran Keleş, "Zor bir maç olacak. Çünkü Sivasspor, deplasmanlarda iyi oynayan bir takım. Kazanan taraf biz olmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu noktada tek eksiğimiz seyircimiz. Onları da stadyuma bekliyoruz." dedi.

Keleş, taraftarın iyi sonuçlar aldıkça tribünleri dolduracağına inandığını anlattı.

Transfer konusunda da boş durmadıklarını vurgulayan Keleş, "Şu anki konumumuzdan memnun değiliz. Çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli mevkilere takviyeler yapacağız." diye konuştu.

"Transfer söylentileriyle kafamı bulandırmak istemiyorum"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, Corendon Alanyaspor maçıyla 100. kez yeşil-beyazlı formayı giyen Adil Demirbağ ise Sivasspor maçını kazanmaları gerektiğini dile getirdi.

Maça idialı hazırlandıklarını aktaran Demirbağ, "Onlara güzel bir deplasman yaşatıp, üç puanı bırakmayacağız." dedi.

Hakkındaki transfer söylentilerine de değinen Demirbağ, şunları kaydetti:

"Ben de sizin gibi medyadan takip ediyorum. Dışarıya kulağım kapalı. Konyaspor'un bir futbolcusu olarak, buraya yüzde yüzümü vermek istiyorum. Sonuçta her futbolcu transferde gözde olmak ister. Kendi camiamı gururlandırıyorsam ne mutlu bana. Ancak şu anda bu tür konularla kafamın bulanmasını istemiyorum."

Demirbağ, teknik direktör Hakan Keleş'in de takıma olumlu bir hava kattığını, ihtiyaçları olan motivasyonu kendilerine kazandırdığını söyledi.

Konuşmaların ardından Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.