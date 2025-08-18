Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  18.08.2025 18:11
  • Giriş: 18.08.2025 18:11
  • Güncelleme: 18.08.2025 18:11
Kaynak: DHA
Konyaspor, Emir Bars ile 4 yıllığına anlaştı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYASPOR, Hollanda ekibi PSV Eindhoven alt yapısında yetişen Emir Bars ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeşil-Beyazlı ekip, 20 yaşındaki ve PSV Eindhoven alt yapısında yetişen sol kanat oyuncusu Emir Bars ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Emir Bars, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın da katıldığı törenle Konyaspor Müzesi'nde imzayı attı.

