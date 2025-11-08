Giriş / Abone Ol
  • 08.11.2025 18:44
  • Giriş: 08.11.2025 18:44
  • Güncelleme: 08.11.2025 18:44
Kaynak: AA
Konyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

KONYA (AA) - TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın konuk olacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde çıktığı antrenmana ısınma ile başladı. Ardından 5'e 2 ve topla oyun ile devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

