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Konyaspor-Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında gol sesi çıkmadı

Ajans Haberleri
  • 05.11.2023 17:08
  • Giriş: 05.11.2023 17:08
  • Güncelleme: 05.11.2023 17:08
Kaynak: AA
Konyaspor-Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.

30. dakikada Rodhen'in pasına hareketlenen Eysseric'in ceza yayı üzerinden vuruşunda, top yandan auta gitti.

38. dakikada Cicaldau'nun ceza yayına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Emre Bilgin topu güçlükle oyun alanına çevirdi.

41. dakikada Prip'in sağ kanattan ortasına hareketlenen Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

45+1. dakikada Cikalleshi'nin ceza yayına yakın noktadan sert şutunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

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