Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Çamdalı, Fenerbahçe maçına odaklandıklarını dile getirdi.

Çamdalı, antrenmanların iyi geçtiğini anlatarak, "Doğru hazırlanıp, dersimize çalışıp Fenerbahçe maçında ihtiyacımız olan puan veya puanları almak istiyoruz. Bunun kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Fenerbahçe'nin bu puanlara ne kadar ihtiyacı varsa bizim de o kadar ihtiyacımız var. Şampiyonluk yarışında neler oluyor, bizi hiç ilgilendirmiyor. Derdimiz Konyaspor'u en hızlı şekilde rahat bir pozisyona sokmak. O yüzden sıkı şekilde çalışmalarımıza devam edip, maç gününü bekliyoruz." diye konuştu.

Son 4 haftada alacakları puanların önemine işaret eden Çamdalı, amaçlarının ligi rahat bir sıralamada tamamlamak olduğunu aktardı.