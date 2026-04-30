Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla gündeme gelmişti: MSB'den 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

MSB, 21 Nisan'da Konya'da oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında yaşanan alçak jet uçuşunun ardından görevden alındığı bildirilen Tümgenerel Mete Kuş'a ilişkin mevcut bilgileri paylaştı.

"DİSİPLİNİN MUHAFAZASI OLMAZSA OLMAZDIR"

Görev değişimi doğrulanırken yaşananlarla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir."

21 Nisan'daki Konyaspor-Fenerbahçe maçı sırasında stat üzerinde alçak jet uçuşu yapılmış, karşılaşma sırasında taraftarların açtığı ve üzerinde jetlerin yer aldığı “Göklerin Kartallarından Çimlerin Kartallarına Başarılar” yazılı pankart dikkat çekmişti.

Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Konyaspor-Fenerbahçe maçı sırasında F-16 ve Skorsky uçuşlarıyla ilgili tartışmaların ardından görevden alınmıştı.

İSRAİL'İN SALDIRISI

MSB'nin gündeminde İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na saldırısı da vardı. Yaşananlara tepki gösteren MSB, şu açıklamayı yaptı:

"İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na, uluslararası sularda İsrail güçlerince gerçekleştirilen müdahale, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu eylem, yalnızca insani değerleri değil, aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef almaktadır. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülke olarak, bölgede meydana gelen gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından daha önce de yaptığımız gibi insani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

MSB, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Fransız askerlerinin konuşlandırılacağına ilişkin iddialar hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, uluslararası hukuka bağlı, bölgesinde barış ve istikrarın korunmasını önceleyen bir anlayışla hareket etmektedir. Ancak bu yaklaşımımız, hem ülkemizin hem de KKTC’nin millî hak ve menfaatlerinden taviz verileceği anlamına gelmemektedir. Kıbrıs Adası’nın güvenliği ve istikrarına ilişkin düzenlemeler uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş olup, Türkiye garantör ülkelerden biridir. Fransa tarafından Güney Kıbrıs’a asker gönderileceğine yönelik açıklamaların hangi somut güvenlik ihtiyacına dayandığı belirsizliğini korurken, bu tür girişimlerin mevcut hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski bulunmaktadır. Bu tür girişimlerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açısından da gelecekte güvenlik riskleri doğurabileceğini ve bölgesel istikrarı zedeleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

ASTSUBAY TEMİN ŞARTLARI DEĞİŞECEK Mİ?

MSB, astsubay temin şartlarının değiştirileceğine dair iddiaları ise, "Bakanlığımız, personelimizin özlük haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarını, günümüzün değişen şartlarına uygun şekilde ve ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürmektedir. Son günlerde kamuoyuna yansıyan hususlara ilişkin olarak Bakanlığımızda yapılan bir çalışma yoktur" sözleriyle yalanladı.