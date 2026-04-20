Konyaspor - Fenerbahçe Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Konyaspor - Fenerbahçe maçı için geri sayım sürerken, “Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman?”, “Türkiye Kupası çeyrek final maçı hangi kanalda?” ve “Konyaspor Fenerbahçe saat kaçta?” soruları gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Kupada çeyrek final müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu kritik karşılaşmada kazanan taraf, adını yarı finale yazdıracak.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi kapsamında oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçı:

Tarih: 21 Nisan 2026 Salı

21 Nisan 2026 Salı Saat: 20:30

20:30 Kanal: ATV (canlı ve şifresiz)

Futbolseverler bu önemli karşılaşmayı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL FORMATI

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme sistemiyle oynanıyor. Bu nedenle Konyaspor - Fenerbahçe maçında galip gelen takım doğrudan yarı finale yükselme hakkı elde edecek.

Beraberlik durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek, eşitlik bozulmazsa kazanan seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

SON 10 YILIN TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI

Türkiye Kupası’nda son yıllarda farklı takımların şampiyonluk yaşaması dikkat çekiyor. İşte son 10 sezonun kupa şampiyonları ve final sonuçları:

Sezon Takım 2024 - 25 Galatasaray 2023 - 24 Beşiktaş 2022 - 23 Fenerbahçe 2021 - 22 Demir Grup Sivasspor 2020 - 21 Beşiktaş 2019 - 20 Trabzonspor 2018 - 19 Galatasaray 2017 - 18 Akhisarspor 2016 - 17 Konyaspor 2015 - 16 Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçı, tek maç eleme sistemi nedeniyle büyük önem taşıyor. 21 Nisan 2026 Salı akşamı saat 20:30’da ATV’de canlı ve şifresiz yayınlanacak bu kritik mücadele, yarı finale yükselen takımı belirleyecek.