Konyaspor futbolcularını taşıyan otobüs kaza yaptı

Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs TEM Otoyolu'nda kaza yaptı. Kazada 2 futbolcu ve şoförün yaralandığı öğrenildi

Güncel
  • 30.01.2026 15:48
  • Giriş: 30.01.2026 15:48
  • Güncelleme: 30.01.2026 15:58
Kaynak: DHA
Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs TEM Otoyolu'nda kaza yaptı.

Kaza, saat 15.09 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü Samandıra Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapatıldı.

ŞOFÖRÜ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kazada, araç şoförünün içeride sıkıştığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

