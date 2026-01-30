Konyaspor futbolcularını taşıyan otobüs kaza yaptı
Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs TEM Otoyolu'nda kaza yaptı. Kazada 2 futbolcu ve şoförün yaralandığı öğrenildi
Kaynak: DHA
Kaza, saat 15.09 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü Samandıra Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapatıldı.
ŞOFÖRÜ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Kazada, araç şoförünün içeride sıkıştığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sürüyor.