Konyaspor, Galatasaray karşısında ligde kalmaya oynayacak

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’de sezonun son maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray karşısında ligde kalmak için sahaya çıkacak. Yeşil-beyazlılar bu maçta 1 puan alırsa ligde kalmayı garantileyecek.

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Konyaspor, sahasında yarın saat 19.00’da Galatasaray ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar bu mücadele öncesi 37 haftada 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 99 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray’ın şampiyonluk için sahaya çıkacağı müsabakada Konyaspor da ligde kalmayı hedefliyor.



Yeşil-beyazlılar, ligin 19. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-0, ligin ertelenen 16. hafta maçında yine deplasmanda Fenerbahçe’ye 7-1 mağlup olduktan sonra teknik direktör Hakan Keleş ile de yollarını ayırırken, küme düşme hattında 18. sırada yer aldı.

Konyaspor, Hakan Keleş ile yolların ayrılmasından sonra 62 yaşındaki Bosna-Hersekli çalıştırıcı Fahrudin Omerovic ile mukavele imzaladı. Fahrudin Omerovic, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 11 lig maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 14 puan elde etti. Bu maçlarda rakip fileleri 14 kez sarsan yeşil-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü.

Konya ekibi, 34. haftada deplasmanda Sivasspor karşısında aldıkları 1-0’lik mağlubiyetin ardından Omerovic ile yollar ayrıldı. Takım, Sportif Direktör Ali Çamdalı’ya emanet edildi. Ali Çamdalı yönetiminde 3 maça çıkan yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarından beraberlik, Samsunspor maçından ise galibiyet ile ayrıldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 5 kez sarsan Konyaspor, kalesinde 2 gol gördü. Konyaspor ligde son haftaya girilirken küme hattının 2 sıra üstünde 41 puan ile 15. sırada bulunuyor.





