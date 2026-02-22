Konyaspor-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları eski hakemler değerlendirdi

Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Konyaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, 50. dakikada Leroy Sane ile fileleri havalandırdı ancak gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu pozisyonun yanı sıra aynı sekans içinde penaltı ve faul ihtimalleri de tartışma konusu oldu.

Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetirken, VAR hakemliği görevini Davut Dakul Çelik üstlendi. Tartışmalı pozisyonlar, Trio programında eski hakemler tarafından değerlendirildi.

OFSAYT ÖNCESİ PENALTI VAR MI?

Bülent Yıldırım: Boey-Bahadır temasında bir ihlal yok, penaltı düşünmem.

Bahattin Duran: Bahadır kontrollü geliyor, kolunu saklıyor ve topa teması var. Süpürme hareketi yok, ihlal yok.

Deniz Çoban: Kontrollü bir müdahale, penaltı olmaz.

FAUL VAR MI?

Bülent Yıldırım: Hakem yorumu gerektiren bir pozisyon. Devam kararı verildiyse saygı duyarım ama ben faul derdim.

Bahattin Duran: Boey, istemeden de olsa Olaigbe’ye faul yapıyor. Devam kararı yanlış.

Deniz Çoban: Hakem devam dediyse bunu doğru bulurum.

OFSAYT VAR MI, VAR MÜDAHALESİ DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Bu subjektif bir ofsayt yorumu. Hakem golü vermişken VAR’ın karışmaması gerekiyordu. İptal doğru değil.

Deniz Çoban: Ofsayt olduğunu düşünmüyorum. Sübjektif bir durum olduğu için VAR devreye girmemeliydi.

Bahattin Duran: UEFA standartlarında bu pozisyona müdahale edilmezdi. Sahadaki karar geçerli olmalıydı.