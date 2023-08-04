Konyaspor, hazırlık maçında Ankaragücü ile karşılaşacak
2023-2024 sezonu öncesi son hazırlık maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Kaynak: İHA
Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve 5’e 2 pas çalışması ile başladı.
Daha sonra futbolcular taktik çalışma gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçla tamamlandı.
Yarın saat 17.30’da MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, maç günü hızlı tren ile Ankara’ya gidecek.