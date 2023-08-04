Konyaspor, hazırlık maçında Ankaragücü ile karşılaşacak

2023-2024 sezonu öncesi son hazırlık maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Ajans Haberleri 04.08.2023 15:02 Giriş: 04.08.2023 15:02

Güncelleme: 04.08.2023 15:03 Kaynak: İHA

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