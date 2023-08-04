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Konyaspor, hazırlık maçında Ankaragücü ile karşılaşacak

2023-2024 sezonu öncesi son hazırlık maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 04.08.2023 15:02
  • Giriş: 04.08.2023 15:02
  • Güncelleme: 04.08.2023 15:03
Kaynak: İHA
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Konyaspor, hazırlık maçında Ankaragücü ile karşılaşacak

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve 5’e 2 pas çalışması ile başladı.

Daha sonra futbolcular taktik çalışma gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçla tamamlandı. 

Yarın saat 17.30’da MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, maç günü hızlı tren ile Ankara’ya gidecek. 

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