Konyaspor ile Kasımpaşa 28. kez rakip olacak

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında yarın evinde oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 28. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 20. hafta maçında Konyaspor ile Kasımpaşa yarın saat 16.00’da Konya Büyükşehir Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Konyaspor geride kalan 19 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 20 puan toplarken, Kasımpaşa da 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 21 puan elde etti. Maç öncesinde yeşil-beyazlılar 15. sırada yer alırken, İstanbul ekibi ise 12. sırada bulunuyor.