Konyaspor, Karagümrük’ü rahat devirdi

Süper Lig’in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, rakibini 3-0 mağlup ederek sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.

Maça etkili başlayan Konyaspor, 21. dakikada Blaz Kramer’in golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren yeşil-beyazlılar, 28. dakikada Jackson Muleka’nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı avantajlı kapattı.

KONYASPOR 34 PUANA YÜKSELDİ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan İlhan Palut’un öğrencileri, uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıktı. 90+2. dakikada Diogo Gonçalves’in golü skoru belirledi ve Konyaspor mücadeleyi 3-0 kazandı.

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Konyaspor, puanını 34’e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 20 puanda kaldı.

Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak.