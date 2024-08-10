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Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendi.

Spor
  • 10.08.2024 22:08
  • Giriş: 10.08.2024 22:08
  • Güncelleme: 10.08.2024 22:17
Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup etti
AA

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleyi 3-2 kazandı.

Konyaspor karşılaşmanın 7. dakikasında Pedrinho'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında ise Kasımpaşa 48. dakikada Nunu Da Costa ile skoru 1-1'e getirdi, 74. dakikada ise Claudio Winck ile 2-1 öne geçti.

Kalesinde gördüğü 2 gollün şokunu atlatan Konyaspor 81. dakikada Danijel Aleksic ile skoru 2-2'ye getirdi. 89. Dakikada sahneye çıkan Umut Nayir attığı golle Konyaspor'a 3 puanı getirdi.

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