Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleyi 3-2 kazandı.

Konyaspor karşılaşmanın 7. dakikasında Pedrinho'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında ise Kasımpaşa 48. dakikada Nunu Da Costa ile skoru 1-1'e getirdi, 74. dakikada ise Claudio Winck ile 2-1 öne geçti.

Kalesinde gördüğü 2 gollün şokunu atlatan Konyaspor 81. dakikada Danijel Aleksic ile skoru 2-2'ye getirdi. 89. Dakikada sahneye çıkan Umut Nayir attığı golle Konyaspor'a 3 puanı getirdi.