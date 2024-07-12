Konyaspor, Kayseri kampındaki hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile Kayseri’deki ikinci etap kamp hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor, Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tesisleri’nde 4 gündür yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve çabukluk çalışması ile başlarken pas oyunu ile devam etti. Kaleciler ise Jakub Slowik, Egemen Aydın ve Emir Gündoğdu’nun kaleci antrenörü Murat Öztürk ve Kaya Tarakçı yönetiminde takımdan ayrı çalıştığı idman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde günün ikinci idmanını yapacak.