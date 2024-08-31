Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Konyaspor - Kayserispor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak oldu

Süper Lig’in 4. haftasında Kayserispor; Konyaspor’a konuk olacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu. Çetin’e AVAR’da ise Serkan Çimen eşlik edecek.

Ajans Haberleri
  • 31.08.2024 14:12
  • Giriş: 31.08.2024 14:12
  • Güncelleme: 31.08.2024 14:12
Kaynak: İHA
Konyaspor - Kayserispor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak oldu

Süper Lig’in 4. haftasında Kayserispor, bugün saat 19.15’de Konyaspor’a konuk edecek. Zorlu 90 dakikayı Hakem Emre Kargın yönetecek.

Kargın’ın yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda da Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak’a AVAR’da Serkan Çimen eşlik edecek.

BirGün'e Abone Ol