Konyaspor, Kongolu Yhoan Andzouan'u renklerine bağladı

KONYA,(DHA)- SÜPER Lig'de mücadele eden Konyaspor, Kongolu milli futbolcu Yhoan Andzouana'yı renklerine bağladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp için bugün Erzurum'a gidecek olan Konyaspor, Yhoan Andzouana ile 3 yıllığına anlaştı. Stattaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Fransız kulübü Monaco alt yapısında yetişen Andzouana, sırasıyla CF Peralada, Girona, KSV Roeselare ve son olarak DAC Dunajska Streda takımlarında forma giydi. Andzouana, yeşil-beyazlı kulüpte 23 numaralı formayı giyecek.

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