Konyaspor konuk ettiği Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti

Konyaspor, Süper Lig’in 28. haftasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.

Süper Lig’in 28. haftasında Tümosan Konyaspor, Beşiktaş’ı ağırladı.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20:30’da başlayan müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

Konyaspor 45. dakikada Uğurcan Yazğılı’nın attığı golle sahasında Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

Konyaspor, 27. dakikada Melih Bostan ve 64. dakikada Alassone Ndao'nun kırmızı kart görmesi nedeniyle maça 9 kişi devam etti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor, 9 kişi kalmasına rağmen sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.