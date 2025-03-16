Konyaspor konuk ettiği Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti
Konyaspor, Süper Lig’in 28. haftasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.
Kaynak: ANKA
Konyaspor, Süper Lig’in 28. haftasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.
Süper Lig’in 28. haftasında Tümosan Konyaspor, Beşiktaş’ı ağırladı.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20:30’da başlayan müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çaldı.
Konyaspor 45. dakikada Uğurcan Yazğılı’nın attığı golle sahasında Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.
Konyaspor, 27. dakikada Melih Bostan ve 64. dakikada Alassone Ndao'nun kırmızı kart görmesi nedeniyle maça 9 kişi devam etti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor, 9 kişi kalmasına rağmen sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.