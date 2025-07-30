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Konyaspor, Marius Ștefanescu ile 3 yıllığına anlaştı

Ajans Haberleri
  • 30.07.2025 15:57
  • Giriş: 30.07.2025 15:57
  • Güncelleme: 30.07.2025 15:57
Kaynak: DHA
Konyaspor, Marius Ștefanescu ile 3 yıllığına anlaştı

KONYA,(DHA)- KONYASPOR, Rumen futbolcu Marius Ștefanescu ile 3 yıllığına anlaştı.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'daki kampında sürdürüyor. Transfer çalışmalarına da ara vermeden devam eden Konyaspor, sağ kanat oyuncusu Marius Ștefanescu ile 3 yıllığına anlaştı. İmza töreni futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın katılımıyla kampın yapıldığı otelde gerçekleşti. Marius Ștefanescu daha önce Viitorul Cluj, Sepsi ve FC Steaua Bükreş takımlarında oynadı.

(FOTOĞRAFLI)

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