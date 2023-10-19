Konyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Pendikspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra futbolcular 5’e 2 pas çalışması yaptı. İdman, topla oyun ve taktik çalışma ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.