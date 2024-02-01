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Konyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 01.02.2024 16:30
  • Giriş: 01.02.2024 16:30
  • Güncelleme: 01.02.2024 16:30
Kaynak: İHA
Konyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Rizespor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. 

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk-koordinasyon çalışması ile başladı.

Futbolcular, idmanı savunma-hücum organizasyon çalışması ile tamamladı.

Öte yandan, Fenerbahçe deplasmanında sakatlanan Adil Demirbağ, antrenmanda takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi. 

Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak. 

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