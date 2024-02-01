Konyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
Kaynak: İHA
Konyaspor, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Rizespor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk-koordinasyon çalışması ile başladı.
Futbolcular, idmanı savunma-hücum organizasyon çalışması ile tamamladı.
Öte yandan, Fenerbahçe deplasmanında sakatlanan Adil Demirbağ, antrenmanda takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi.
Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.
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