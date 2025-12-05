Konyaspor Rizespor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? | Süper Lig 15. Hafta Öncesi Son Durum
Konyaspor – Rizespor maçının kanal ve maç saati taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki maç hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşmanın hakemi kim? İki takımda hangi oyuncular eksik-cezalı? Tüm yanıtlar haberimizde.
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak olan TÜMOSAN Konyaspor – Çaykur Rizespor karşılaşması, hem puan tablosundaki yakın sıralama hem de iki takımın son haftalardaki performansı nedeniyle merakla bekleniyor. Rizespor’da teknik direktörlük görevinin Recep Uçar’a geçmesi ve Konyaspor’un iç saha performansı, karşılaşmayı öne çıkaran en önemli başlıklar arasında yer alıyor. Taraftarların özellikle “Konyaspor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” gibi sorulara yanıt araması, mücadelenin önemini artırıyor.
KONYASPOR VE RİZESPOR’UN LİG DURUMU
|Takım
|Puan
|Sıra
|A:Y
|Konyaspor
|15
|11.
|19:23
|Rizespor
|14
|12.
|16:22
Puan durumuna bakıldığında iki takımın yalnızca bir puan farkla sıralandığı görülüyor. Bu nedenle karşılaşmanın sonucunun alt sıralardaki dengeleri yakından etkilemesi bekleniyor.
REKABET GEÇMİŞİ
|Sezon
|Ev Sahibi
|Deplasman
|Skor
|24/25
|Konyaspor
|Rizespor
|0-0
|24/25
|Rizespor
|Konyaspor
|1-0
|23/24
|Rizespor
|Konyaspor
|0-0
|23/24
|Konyaspor
|Rizespor
|1-0
|21/22
|Rizespor
|Konyaspor
|1-1
|21/22
|Konyaspor
|Rizespor
|1-0
Son altı karşılaşmada tarafların birbirine karşı oldukça dengeli sonuçlar aldığı görülüyor. Özellikle son iki sezondaki düşük skorlu maçlar, taraftarlarda “Bu maçta kim öne çıkacak?” sorusunu ön plana çıkarıyor.
KONYASPOR SAKAT VE CEZALI LİSTESİ
|Oyuncu
|Pozisyon
|Durum
|Adil Demirbağ
|Defans
|Cezalı – Maçtan Men
|Riechedly Bazoer
|Defans
|Sakat – Baldır
|Alassane Ndao
|Orta Saha
|Cezalı – Maçtan Men
|Ufuk Akyol
|Orta Saha
|Sakat – Arka Adale
|Marko Jevtovic
|Orta Saha
|Sakat – Yan Bağ
|Jackson Muleka
|Forvet
|Cezalı – Sarı Kart
Konyaspor’un önemli isimlerinin yokluğu, özellikle orta saha ve hücum hattında kadro derinliğini ciddi şekilde etkiliyor.
RİZESPOR SAKAT VE CEZALI LİSTESİ
|Oyuncu
|Pozisyon
|Durum
|Furkan Orak
|Defans
|Cezalı – Maçtan Men
|Modibo Sagnan
|Defans
|Şüpheli
Rizespor cephesinde savunmada yaşanan bu eksikler, teknik direktör Recep Uçar’ın ilk maçında nasıl bir yapı kuracağı sorusunu gündeme getiriyor.
KONYASPOR - RİZESPOR MAÇI BİLET FİYATLARI
|Tribün
|Fiyat
|EYSU Batı Üst VIP A - C
|₺3.000,00
|BEYSU Batı Alt B - F
|₺2.000,00
|BEYSU Batı Alt A - G
|₺1.500,00
|BEYSU Batı Üst B - C
|₺1.300,00
|BEYSU Batı Üst A - D
|₺1.000,00
|Atiker Doğu Alt D
|₺1.300,00
|Atiker Doğu Alt C - E
|₺800,00
|Atiker Doğu Üst D
|₺800,00
|Atiker Doğu Üst C - E
|₺650,00
|Güney Alt Şehitler Tribünü
|₺250,00
|Güney Üst Şehitler Tribünü
|₺200,00
|Misafir
|₺260,00
|Atiker Doğu Alt A
|₺650,00
|Atiker Doğu Üst F
|₺550,00
Biletler buradan satın alınabilir: Konyaspor – Rizespor Maç Bileti Satın Al
Konyaspor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?
Karşılaşma 6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 17.00’de oynanacak.
Konyaspor Rizespor hangi kanalda canlı yayınlanıyor?
Maç beIN Sports ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak.
Konyaspor Rizespor maç tahmini ve analizleri
Tablonun yakınlığı, takımların son haftalardaki formu ve eksik listeleri dikkate alındığında dengeli ve düşük skorlu bir mücadele bekleniyor.
Konyaspor sakat ve cezalı oyuncular son durum
Konyaspor’da Adil Demirbağ, Alassane Ndao ve Jackson Muleka cezalı; Bazoer, Akyol ve Jevtovic sakat.
Rizespor kadro durumu ve eksikler
Rizespor’da Furkan Orak cezalı, Modibo Sagnan ise maç saati yaklaşırken netlik kazanacak.
Karşılaşmanın Hakemleri
Maçı Ümit Öztürk yönetecek. Yardımcı hakemler Murat Temel ve Suat Güz, dördüncü hakem ise Yusuf Adnan Kendirciler olacak.
Süper Lig’de alt sıraların kaderini yakından ilgilendiren Konyaspor – Rizespor mücadelesi, hem çıkış arayan Rizespor hem de iç sahada puan kaybetmek istemeyen Konyaspor için kritik bir karşılaşma olacak. Eksikler, teknik direktör değişikliği ve rekabet geçmişi dikkate alındığında mücadelede temposu yüksek bir oyun bekleniyor.