Ajans Haberleri
  • 14.09.2025 11:41
  • Giriş: 14.09.2025 11:41
  • Güncelleme: 14.09.2025 11:42
Kaynak: ANKA
(ANKARA)-Süper Lig’in 5. haftasında Konyaspor sahasında Alanyaspor’a 2-1 yenildi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Tümosan Konyaspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda  saat 20.00’de başlayan ve hakem Halil Umut Meler’in yönettiği maçı Alanyaspor 2-1 kazandı.

Alanyaspor’a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Uchenna Ogundu ve 79. dakikada Maestro attı. Ev sahibi Konyaspor’un tek golü de 51. dakikada Enis Bardhi’den geldi.

