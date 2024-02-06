Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Konyaspor, Sivasspor ile yarın yapacağı kupa maçının hazırlıklarını tamamladı

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 06.02.2024 16:45
  • Giriş: 06.02.2024 16:45
  • Güncelleme: 06.02.2024 16:45
Kaynak: AA
Konyaspor, Sivasspor ile yarın yapacağı kupa maçının hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, antrenmanı çabukluk ve taktik çalışmasıyla bitirdi.

Konyaspor, Sivasspor ile yarın saat 14.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

BirGün'e Abone Ol