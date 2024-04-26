Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı.
İdman, 7'ye 7 oyun ve çift kale maç ile sona erdi.
Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.