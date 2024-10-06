Konyaspor son dakikada kazandı
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor konuk ettiği İkas Eyüpspor'u 2-1 yendi.
64. dakikada konuk ekip öne geçti. Melih Kabasakal'ın pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
71. dakikada yeşil-beyazlılar beraberliği yakaladı. Bazoer'in ara pasında sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
82. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasına Vezo'nun ters kafa vuruşunu kaleci Berke Özer kornere çeldi.
90+6'da ev sahibi ekip öne geçti. Serbest vuruşu kullanan Guilherme'nin yaptığı ortada Aleksic, yarım voleyle topu ağlarla buluşturdu: 2-1
Karşılaşma yeşil-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.