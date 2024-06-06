Konyaspor, sözleşmesi sona eren 9 oyuncuyla yolların ayrıldığını açıkladı

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 16’ncı tamamlayan Konyaspor yeni sezon öncesinde kadro çalışmalarına devam ediyor.

Yeşil-beyazlılar transfer çalışmalarına devam ederken, kadroyu boşaltmak adına da hamleler yapıyor. Konyaspor, sözleşmeleri sona eren Soner Dikmen, Muhammet Demir, Cebrail Karayel, Ahmet Oğuz, Kahraman Demirtaş, Valon Ethemi, Alexandru Cicaldau, Teenage Hadebe ve Anderson Niangbo ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada dokuz futbolcuya da teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.