Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı ile yola devam edecek

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, yeni sezonda teknik direktör Ali Çamdalı ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Korkmaz, bir otelde düzenlenen basın buluşmasında, göreve geldikleri günden bugüne zorlu bir 6 ayın geride kaldığını dile getirdi.

Sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını ve ikinci yarıda topladıkları 23 puanla lige tutunduklarını vurgulayan Korkmaz, taraftara ve camiaya bir daha böyle korkulu sezon yaşatmamak için çalışacaklarını ifade etti.

Korkmaz, göreve geldiklerinde kulübün 830 milyon lira civarında olan borcunun bugün 1 milyar 50 milyon liraya yükseldiğini belirterek, devre arasında gerçekleştirdikleri 8 transferden 5'inin oyuna direkt katkı verdiğini anlattı.