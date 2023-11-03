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Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevine getirilen Hakan Keleş'le sözleşme imzaladı.

Ajans Haberleri
  • 03.11.2023 17:00
  • Giriş: 03.11.2023 17:00
  • Güncelleme: 03.11.2023 17:00
Kaynak: AA
Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile sözleşme imzaladı

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki imza töreninde, asbaşkanlarımızdan Mevlüt Karacaoğlu hazır bulundu. Teknik direktörümüz Hakan Keleş, 2023-2024 sezonu sonuna kadar takımımızın başında olacak. Hakan Keleş'e 'hoş geldin' diyor, Konyaspor'umuzda başarılar diliyoruz."

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