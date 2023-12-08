Konyaspor Teknik Direktörü Keleş: Kazanan taraf biz olmak istiyoruz

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ''Sivas özellikle deplasmanlarda iyi oynayan bir takım. 3 galibiyeti var. 3'ünü de deplasmanda kazandı. Sivas maçı zor olacak, ama kazanan taraf biz olmak istiyoruz" dedi.

Konyaspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam eden yeşil-beyazlı ekipte, teknik direktör Hakan Keleş ve Adil Demirbağ antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Hakan Keleş, Sivasspor maçının kendileri için önemli olduğunu belirterek, ''Önümüzde Sivasspor maçımız var. Bizim için önemli bir maç. İyi bir gidişatımız var. Bunu taçlandırmak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Çünkü Sivas özellikle deplasmanlarda iyi oynayan bir takım. 3 galibiyeti var. 3'ünü de deplasmanda kazandı. Sivas maçı zor olacak, ama kazanan taraf biz olmak istiyoruz'' diye konuştu.

"TAKIMIN KONUMUNDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Yeni transferler noktasında araştırmalarını sürdürdüklerini söyleyen Keleş, "Tabii ki takımımızın şu anki konumundan memnun değiliz. Gerekli mevkilere transfer için çalışıyoruz Oyuncuları takip ediyoruz ve bu hafta birkaçını izlemeye gideceğiz. Gerekli mevkilere, gerekli takviyeleri yapacağız" şeklinde konuştu.





