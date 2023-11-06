Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fatih Karagümrük maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular, koşu, pas çalışması ve 5’e 2 ile başladı. Antrenman, çift kale maç ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı idman ile devam edecek.