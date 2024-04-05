Konyaspor - Trabzonspor maçında sahaya taraftar girdi

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta sahaya taraftar girdi.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor sahasında oynadığı Trabzonspor maçında, ev sahibi taraftarları Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır’a tepki gösterdi.

Maçın 54. dakikasında Uğurcan’a hakem tarafından oyunu yavaşlattığı gerekçesi ile sarı kart gösterildi. Konyasporlu taraftarların sahaya yabancı madde atması üzerine Uğurcan taraftarlara tepki gösterdi.

Maçın 58. dakikasında ise oyunun durduğu bölümde tribünlerden sahaya bir taraftar atladı. Taraftarın kayıp düştüğü sırada ise güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkarıldı.