Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 6'da 6 yaptı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek 6'da 6 yaptı.

RAMS Park'ta yapılan maç düşük tempoda başladı. Konuk takım Konyaspor, kanatlardan hızlı oyuncularıyla atak geliştirmeye çalışsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Geçiş oyunundan pozisyonlar bulan sarı-kırmızılı takım ise 23. dakikada Yunus Akgün, 45+1. dakikada Mauro Icardi'nin attığı gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bölümünde kontrolü elinde bulunduran ev sahibi takım, 64. dakikada Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından attığı golle farkı 3'e çıkardı. Bu dakikadan sonra kontrol Konyaspor'a geçti. Yeşil-beyazlı ekip, 80. dakikada Umut Nayir'in golüyle skoru 3-1'e getirdi. Sarı-kırmızılı takımın kalesinde baskı kuran Konya temsilcisinin ataklarında kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Süper Lig'deki 6. maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, 18 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bir maçı eksik Konyaspor ise 7 puanda kaldı.

6. HAFTADA PUAN FARKI 6

Galatasaray, Süper Lig'de en yakın takipçisiyle 6 puanlık fark yakaladı.

Lige 6'da 6 yaparak giren sarı-kırmızılı ekip, 6. haftayı 18 puanla kapattı. Henüz puan kaybetmeyen "Cimbom" en yakın takipçileri Göztepe ve Fenerbahçe'ye 6, Samsunspor ve Trabzonspor'a 7, Hesap.com Antalyaspor ve Gaziantep FK'ye 8'er puanlık fark attı.