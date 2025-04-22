Konyaspor ve Galatasaray final yarışında

Spor Servisi

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray, bugün 20.30’da Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek. Burada da bir takımın üstünlüğü sağlayamaması durumunda penaltı atışları finale çıkacak takımı belirleyecek.

1962-1963’ten bu yana oynanan Türkiye Kupası’nı en çok kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 23 kez finalde mücadele ederken, 18’inde kupayı kazandı. Aslan, son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Konyaspor ise 1 defa final oynadı. Yeşil-beyazlılar, 2016- 2017 sezonunda finalde Başakşehir’i geçerek kupayı müzesine götürdü.