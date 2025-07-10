Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2025-2026 sezonu ikinci etap hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü.

İç Anadolu ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı tek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Futbolcular, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde başlayan antrenmanda koşu ve topla yapılan ısınma hareketlerinin ardından 10'a 10 oyun ve tempolu koşu çalışmasıyla günü tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.