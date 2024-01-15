Konyaspor, yeni teknik direktör ile anlaştı

Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile anlaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Fahrudin Ömerovic! Kulübümüz, Süper Lig 2023-2024 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Fahrudin Ömerovic ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Ömerovic'e Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." denildi.