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Konyaspor, yeni teknik direktör ile anlaştı

Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile anlaştı.

Spor
  • 15.01.2024 13:29
  • Giriş: 15.01.2024 13:29
  • Güncelleme: 15.01.2024 13:30
Kaynak: AA
Konyaspor, yeni teknik direktör ile anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Fahrudin Ömerovic! Kulübümüz, Süper Lig 2023-2024 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Fahrudin Ömerovic ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Ömerovic'e Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." denildi.

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