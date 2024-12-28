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Konyaspor’da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Ajans Haberleri
  • 28.12.2024 14:47
  • Giriş: 28.12.2024 14:47
  • Güncelleme: 28.12.2024 14:47
Kaynak: İHA
Konyaspor’da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti


Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, pas çalışması ve üç grupta oynanan 5’e 2 ile başladı. Futbolcular, daha sonra gruplara ayrılarak dönüşümlü olarak savunma-hücum organizasyon çalışması yaptı.
Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarına devam edecek.

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