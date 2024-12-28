Konyaspor’da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti



Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, pas çalışması ve üç grupta oynanan 5’e 2 ile başladı. Futbolcular, daha sonra gruplara ayrılarak dönüşümlü olarak savunma-hücum organizasyon çalışması yaptı.

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarına devam edecek.