Konyaspor’da, Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda karışılacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Başakşehir maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve 10’a 3 oyun ile başlayan antrenmanı çift kale maç ve koşu çalışması ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.