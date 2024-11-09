Konyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı



Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Üç grupta oynanan 5’e 3 ve çabukluk çalışması ile devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 13.30’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe ile karşılaşacak.