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Konyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 09.11.2024 16:27
  • Giriş: 09.11.2024 16:27
  • Güncelleme: 09.11.2024 16:28
Kaynak: İHA
Konyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı


Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Üç grupta oynanan 5’e 3 ve çabukluk çalışması ile devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın saat 13.30’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe ile karşılaşacak.

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