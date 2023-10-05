Konyaspor’da Hatayspor maçı hazırlıklarını devam ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Hatayspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, ısınma ve 3 grupta yapılan top kapma çalışması ile başladı.

Daha sonra futbolcular, savunma ve hücum organizasyonları üzerine yapılan çalışma ile devam etti.

Antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.