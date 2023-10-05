Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Konyaspor’da Hatayspor maçı hazırlıklarını devam ediyor

Ajans Haberleri
  • 05.10.2023 15:30
  • Giriş: 05.10.2023 15:30
  • Güncelleme: 05.10.2023 15:30
Kaynak: İHA
Konyaspor’da Hatayspor maçı hazırlıklarını devam ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Hatayspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, ısınma ve 3 grupta yapılan top kapma çalışması ile başladı.

Daha sonra futbolcular, savunma ve hücum organizasyonları üzerine yapılan çalışma ile devam etti.

Antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. 

BirGün'e Abone Ol