Konyaspor’da Hatayspor maçı hazırlıklarını devam ediyor
Kaynak: İHA
Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Hatayspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, ısınma ve 3 grupta yapılan top kapma çalışması ile başladı.
Daha sonra futbolcular, savunma ve hücum organizasyonları üzerine yapılan çalışma ile devam etti.
Antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.