Konyaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam etti

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında İstanbulspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve topla oyunlarla başladı.

Daha sonra futbolcular topla fiziksel kuvvet çalışması gerçekleştirdi. İdman, turnuva maçları ile sona erdi. Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.