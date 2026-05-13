Konyaspor’da Jackson Muleka alacakları için TFF’ye başvurdu

Konyaspor forması giyen Jackson Muleka’nın, ödenmeyen alacakları nedeniyle sözleşmesini feshetmek için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurduğu iddia edildi.

Süper Lig’in son haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Konyaspor’da, Kongolu futbolcuyla ilgili gelişme gündeme geldi.

İddiaya göre Muleka, yaklaşık dört aydır maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübe karşı fesih süreci başlattı.

26 yaşındaki santrfor, sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Kholood’dan ayrılarak Konyaspor’a transfer olmuştu.

Muleka, yeşil-beyazlı ekipte çıktığı 34 maçta 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları da giyen Muleka, 2022 yılında Standard Liege’den Beşiktaş’a transfer olmuştu.